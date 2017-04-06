Власти Британии проводят проверку создателя ПО, используемого букмекерами

Наблюдатель за соблюдением конфиденциальности данных в Великобритании открыл расследование в отношении компании Lovation — создателя программного обеспечения для отслеживания игроков, используемого многими онлайн-букмекерами.По данным BBC, управление информации (ICO) изучает использование программного обеспечения iesnare от Lovation, которое автоматически устанавливается на компьютеры игроков без их ведома, когда они заходят на веб-сайт определённого онлайн-букмекера.Расследование было вызвано жалобами двух игроков, включая Брайана Чаппелла — основателя сайта «Правосудие для любителей ставок», который занимается решением ряда проблем, включая критику букмекеров, закрывающих счета или ограничивающих максимальные ставки весьма успешных игроков.