Ladbrokes Australia оштрафован на $ 35 тыс. за нарушение рекламных правил

Австралийское подразделение британской букмекерской компании Ladbrokes вновь было наказано за нарушение закона о рекламе, информирует Сalvinayre.Ladbrokes Australia был признан виновным в нарушении законодательства о рекламе азартных игр, которое запрещает операторам ставок делать рекламные объявления, содержащие в себе какое-либо побуждение к ставкам или открытию счетов.Нарушающие правила объявления, появившиеся на сайте Ladbrokes, а также на YouTube и в газете Sydney Morning Herald, способствовали повышению шансов на выигрыш и предоставляли игрокам возможность использовать дополнительные функции.Регулятор объявил, что Ladbrokes был оштрафован на $ 35 тыс., а также обязал выплатить дополнительные 50 тыс. австралийских долларов за судебные издержки.