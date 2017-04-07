Букмекеры: Хэмилтон выиграет Гран-при Китая, Квят попадёт в очковую зону

8 апреля на Шанхайском международном автодроме состоится квалификация Гран-при Китая — второго этапа Формулы-1 сезона-2017. Начало квалификационных заездов запланировано на 10:00 по московскому времени. На следующий день состоится гонка, начало — в 9:00 мск.
Букмекеры убеждены, что победителем Гран-при станет Льюис Хэмилтон (1.95). Следом идут Себастьян Феттель (2.60), Валттери Боттас (7.00) и Кими Райкконен (9.00) (см. все коэффициенты).
Поставить на Макса Ферстаппена можно за 18.0, а на Даниэля Риккардо — за 23.0. Шансы россиянина Даниила Квята оценены в 501.0. Поставить на финиш Квята в очковой зоне предлагается за 1.75.