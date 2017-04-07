PokerStars завершил сотрудничество с Роналду, Неймаром и другими звёздами спорта

Покер-рум PokerStars, входящий в игорный холдинг Amaya, завершил сотрудничество со звёздами спорта, участвовавшими в рекламных акциях бренда.
Как сообщает PokerFan, бренд не продлил контрактов с Криштиану Роналду, Неймаром, Роналдо, Дуэйном Уэйдом и рядом других известных спортсменов, в последние годы являвшихся членами Team SportsStar, занимавшейся продвижением PokerStars.
В чем связана смена маркетинговой стратегии компании, не сообщается.
Ранее стало известно, что канадский игорный холдинг Amaya стал первым международным оператором, получившим игорную лицензию в Чехии после того, как в этой стране вступили в силу поправки к гэмблинг-законодательству. Лицензия разрешает Amaya оперировать под брендом PokerStars, а также предлагать клиентам онлайн-игры (европейская рулетка, блек-джек).