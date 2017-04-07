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175 лет назад 2016
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PokerStars завершил сотрудничество с Роналду, Неймаром и другими звёздами спорта

7 апреля 2017, пятница. 21:34. Ставки
Покер-рум PokerStars, входящий в игорный холдинг Amaya, завершил сотрудничество со звёздами спорта, участвовавшими в рекламных акциях бренда.

Как сообщает PokerFan, бренд не продлил контрактов с Криштиану Роналду, Неймаром, Роналдо, Дуэйном Уэйдом и рядом других известных спортсменов, в последние годы являвшихся членами Team SportsStar, занимавшейся продвижением PokerStars.

В чем связана смена маркетинговой стратегии компании, не сообщается.

Ранее стало известно, что канадский игорный холдинг Amaya стал первым международным оператором, получившим игорную лицензию в Чехии после того, как в этой стране вступили в силу поправки к гэмблинг-законодательству. Лицензия разрешает Amaya оперировать под брендом PokerStars, а также предлагать клиентам онлайн-игры (европейская рулетка, блек-джек).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
PokerStars Дуэйн Уэйд Криштиану Роналду Неймар Роналдо
Новости. Ставки
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