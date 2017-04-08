Прогноз Генича на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико»: обе забьют и победа хозяев

Спортивный комментаторсделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид» в 31-м туре испанской Примеры.«Что-то „Реал“ в последнее время много пропускает. То ли Навас перед новым трансферным окном занервничал, то ли Рамос уже не защитник, а бомбардир… Но факт есть факт — «Реал» в последних восьми матчах только раз сыграл на ноль — в игре с «Алавесом» дома. Если честно, то и баски могли мадридцам забить, и не раз. Должна ли подобная цифирь как-то повлиять на прогноз в дерби? Как статистический факт — да. Но не более. Дерби — это такая вещь сама в себе, тут исключительно от статистики плясать не совсем уместно. Поэтому оттолкнусь от визуальных впечатлений.И те и другие, конечно, на ходу. Вон даже без своего знаменитого трио BBC (Бэйл, Бензема, Криштиану) четыре гола крепкому «Леганесу» накидали. Да и «Атлетико» не промах: пять побед подряд, обошли «Севилью» в таблице, а Фелипе Луис посчитал, что он точно не хуже Рамоса в атаке — в двух играх подряд забивает. В первом круге «Реал» выиграл 3:0 благодаря хет-трику Роналду, но, как мы помним, та победа была не совсем по делу. «Атлетико» точно выглядел не хуже, только своё не забил, а во втором тайме получил с пенальти и в контратаке. Классика.Думаю, сейчас «Атлетико» забьёт. Оборона «Реала» точно не выглядит непроходимой. Но и у Симеоне проблемы. Хоть его клуб наряду с «Вильярреалом» меньше всего в Испании пропускает, но практически все отмечают, что «Атлетико» в обороне уже не так прекрасен, как раньше. Стало быть, напрашивается вариант «Обе забьют». Но не буду останавливаться только на этом варианте и попробую взять более жирный коэффициент. Зидан пока «Атлетико» проиграл в первом своём дерби, а потом нащупал правильные нотки, как «матрасникам» не проигрывать. Возьму-ка победу хозяев через голы в те и другие ворота. Победа и «Обе забьют» — самое то», — приводит слова эксперта сайт БК «Винлайн».Встреча «Реала» и «Атлетико» состоится 8 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало матча в 17:15 мск.