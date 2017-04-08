«Реал» — «Атлетико»: букмекеры назвали фаворита мадридского дерби

8 апреля в матче 31-го тура Примеры встретятся «Реал» и «Атлетико». Начало — в 17:15 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Реал» и предлагают поставить на победу хозяев за 1.80. Шансы «Атлетико» на победу оценены коэффициентом 5.00. Поставить на ничью можно за 3.82.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.82, а на ТМ 2,5 гола — за 2.15 (см. все коэффициенты).
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.69. Самые вероятные авторы голов — Криштиану Роналду (2.00), Альваро Мората и Карим Бензема (по 2.66).