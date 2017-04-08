72% от числа ставок на бой Джошуа — Кличко сделаны на победу британца

Букмекерская компания Unibet получает большое количество ставок на бой между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа и экс-чемпионом мира Владимиром Кличко. Поединок пройдёт 29 апреля в Лондоне на арене «Уэмбли».
Как сообщил представитель Unibet & Kindred Group, на Кличко в этом бою ставят лишь 26% игроков. 72% делают ставки на победу Джошуа, а ещё 2% ожидают ничьей.
Unibet прогнозирует, что бой Джошуа и Кличко с большим запасом побьёт рекорд по объёму ставок для боксёрского поединка в британских конторах.