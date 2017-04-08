Гутцайт: дерби «Реал» — «Атлетико» завершится результативной ничьей

Спортивный комментаторсделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид» в 31-м туре испанской Примеры.«Непременно забивает „Атлетико“ в последних десяти турах Ла Лиги. Команда смотрится уверенно, и в отличной форме её лидер — Антуан Гризманн. У „Реала“ в чемпионате вообще всего один матч, в котором команда умудрилась не забить. Думаю, у нас есть все шансы увидеть голы и на „Сантьяго Бернабеу“. Что касается исхода матча, то рисковать командам будет сложно: преследователи совсем близко. Поэтому тут, скорее, нужно постараться избежать ошибок. Обе забьют и ничья — вот мой прогноз», — приводит слова эксперта сайт БК «Винлайн».Встреча «Реала» и «Атлетико» состоится 8 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало матча — в 17:15 мск.