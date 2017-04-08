Булавин: «Зенит» разгромит «Анжи» со счётом 3:0

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин сделал прогноз на матч 22-го тура РФПЛ «Зенит» — «Анжи».
«Питерцы преследуют лидера, осечки быть не должно. В этом сезоне «Анжи» уже играл с «Зенитом» удачно, поэтому у хозяев должна быть спортивная злость. Здесь ожидаю разгрома махачкалинской команды», — рассказал Булавин корреспонденту «Чемпионата».
Букмекеры считают «Зенит» явным фаворитом предстоящей встречи. На победу питерцев предлагается ставить за 1.25. Ничья котируется за 6.90. Победа «Анжи» — за 14.00. Счёт 3:0 в пользу «Зенита» оценивается коэффициентом 7.50 (см. все коэффициенты на матч).