«Вашингтон» Овечкина проиграет «Бостону» в матче НХЛ, считают эксперты

8 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Начало — в 22:00 мск.
Букмекеры предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.50. Шансы «Кэпиталз» оценены в 2.56. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.94.
Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.99, а на победу «Брюинз» — за 1.94 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.14, на ТМ 5,5 шайбы — 1.81.