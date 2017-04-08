«Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз»: ставка от экспертов

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз».«С 2013 года «Торонто» не может обыграть «Пингвинз» в основное время. С того момента счёт по победам — 8:2 в пользу «Питтсбурга». «Торонто» подходит к этой игре, потерпев два жёстких поражения — от «Вашингтона» и «Тампы». Неудача в игре с «Кэпз» показала, как далеко «клёновые листья» по качеству игры от топовых команд. Но сейчас на кону плей-офф и нужно одерживать победу. «Питтсбург» может получить Малкина в этой игре, но задач у «пингвинов» нет. Поэтому стоит ставить на хозяев».Встреча состоится 9 апреля, начало — в 2:00 мск.