«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз экспертов

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Айлендерс».«После января 2015 года «Айлендерс» победили «Дэвилз» 11 раз в 14 встречах. Невероятно! И сейчас, когда «островитяне» сохраняют шансы на попадание в плей-офф, они просто обязаны вновь обыграть постоянного клиента. Но это «Айлендерс», они никогда не пользуются шансами. И сейчас легко можно представить, как они сжигают надежды на плей-офф. У этой команды нет стабильности. Коэффициент на хозяев очень хороший. Стоит сыграть».Встреча состоится 9 апреля, начало — в 1:00 мск.