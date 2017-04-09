Букмекеры заработали на матче «Зенит» — «Анжи»

Завершившийся вничью 1:1 матч 22-го тура РФПЛ «Зенит» — «Анжи» принёс прибыль букмекерам, поскольку подавляющее большинство игроков ставили на победу питерского клуба. Об этом «Чемпионату» сообщили в БК «Фонбет».«Половина всех ставок, сделанных на матч (как в лайве, так и до начала встречи) пришлась на победу „Зенита“. Другие популярные ставки, минусовые форы Зенита и тотал матча больше 2,5, также не сыграли. Нечасто случаются матчи, которые так удачно заканчиваются для букмекера. В среднем три из четырёх ставок на эту встречу пришлись на позиции, которые проиграли», — сообщили в пресс-службе компании.Однако при этом самая крупная ставка на матч оказалась выигрышной. Клиент из Москвы поставил 240 тыс. рублей на «Анжи» с форой (+1,5) с коэффициентом 2.35. И получил выигрыш в размере 324 тыс. рублей.