«Тампа» Кучерова выиграет у «Баффало» Куликова, убеждены букмекеры

10 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» (с Андреем Василевским, Никитой Кучеровым и Владиславом Наместниковым) и «Баффало Сэйбрз» (с Дмитрием Куликовым). Начало — в 0:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Тампу» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.74. Шансы «Баффало» оценены в 4.00. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.50.
Ставку на победу «Сэйбрз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 3.12, а на победу «Лайтнинг» — за 1.44 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.14, на ТМ 5,5 шайбы — 1.81.