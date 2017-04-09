«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс»: ставка от экспертов

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс».«Важнейшая встреча для окончательного распределения мест на Западе. Если «нефтяники» побеждают, а «Анахайм» уступает «Лос-Анджелесу», то канадский клуб выигрывает дивизион и получает «Калгари» в плей-офф, что для него является предпочтительным вариантом. «Ванкувер» давно уже выбыл из гонки за плей-офф, вряд ли он сможет помешать «Эдмонтону». Хозяевам нужно выигрывать свой матч и полагаться на фортуну в игре, которая пройдёт в Анахайме».Встреча состоится 10 апреля, начало — в 04:00 мск.