«Филадельфия Флайерз» — «Каролина Харрикейнз»: прогноз на матч

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Каролина Харрикейнз».«Обе команды не сумели пробиться в плей-офф, но на предстоящую встречу нужно смотреть под другим ракурсом. Брайан Бикелл, форвард «Харрикейнз», объявил об уходе из хоккея. Врачи диагностировали у него рассеянный склероз. Он боролся с недугом, вернулся на лёд на две игры. Бикелл всё же завершает карьеру в 31 год. За 11 сезонов в НХЛ он трижды побеждал в Кубке Стэнли. И в такой грустный день партнёры обязаны поддержать Бикелла и победить в Филадельфии».Встреча состоится 10 апреля, начало — в 02:00 мск.