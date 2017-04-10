Глава киберспортивного отдела компании Wargaming Мохамед Фадль рассказал, что в ближайшем будущем в игре World Of Tanks можно будет делать ставки, сообщает Gamespot.
Фадль сообщил, что сейчас идёт разработка тотализатора, в котором пользователи World of Tanks смогут разыгрывать различные игровые предметы. Ставками на деньги Wargaming заниматься не планирует.
«Глупо утверждать, что ставки — зло. Они уже стали естественной частью любого спорта. Полагаю, будущее киберспорта и стриминговых платформ также связано с тотализаторами», — заявил Фадль.
Ранее сайт ESPN опубликовал результаты исследования, согласно которому тотализаторы по CS:GO заработали более $ 5 млрд. Журналисты издания предположили, что к 2020 году доходы этой индустрии превысят $ 23 млрд.
Участники тотализаторов используют в качестве валюты скины оружия или других игровых предметов, которые позже конвертируют в реальные деньги. Это явление получило название «скинбеттинг». Скинбеттинг часто критикуется из-за того, что доступ к нему со стороны несовершеннолетних игроков ограничивается слабо либо не ограничивается вовсе.