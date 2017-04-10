В Москве совершено вооружённое ограбление букмекерской конторы

Неизвестный с пистолетом совершил ограбление букмекерской конторы, расположенной на Щёлковском шоссе в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.«10 апреля около 08:40 неизвестный в маске зашел в организацию и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства и скрылся», — сообщили в ГУ МВД.На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства нападения и сумма похищенного устанавливаются.