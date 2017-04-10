Прогноз Булавина на матч «Урал» — «Оренбург»: команды сыграют вничью

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин сделал прогноз на матч 22-го тура РФПЛ «Урал» — «Оренбург».
«В уральском дерби должна быть жёсткая заруба. Настроение «Урала» на фоне выхода в финал Кубка России хорошее, «Оренбургу» же отступать некуда, он создаст серьёзное сопротивление. Ставлю здесь на ничью, 1:1 — как вариант», — рассказал Булавин корреспонденту «Чемпионата».
Букмекеры оценивают победу «Урала» коэффициентом 2.71. Шансы «Оренбурга» набрать три очка котируются за 3.32. Ничейный исход — за 2.90. Точный счёт 1:1 оценивается коэффициентом 6.00 (см. все коэффициенты на матч).
Матч «Урал» — «Оренбург» состоится сегодня, 10 апреля, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 17:30 мск.