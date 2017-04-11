Букмекеры обновили линию на преемника Венгера после разгрома от «Кристал Пэлас»

«Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Кристал Пэлас» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне, на стадионе «Селхерст Парк», и завершилась со счётом 3:0.
Букмекерские компании обновили линию на следующего главного тренера «Арсенала». Фаворитами считаются наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (5.00) и рулевой «Боруссии» Д Томас Тухель (8.00). Следом идут Эдди Хау из «Борнмута» и Рафаэль Бенитес из «Ньюкасла» (по 11.0).
Также аналитики принимают ставки на то, что нынешний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в течение суток после полуфинала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (23 апреля) объявит об уходе по окончании сезона (11.0). Коэффициентом 7.00 выражена вероятность того, что Венгер в течение суток после игры с «Сити» объявит о продолжении работы в следующем сезоне.