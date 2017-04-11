Tabcorp доволен высоким количеством ставок на собачьи бега в Австралии

Австралийский игорный оператор Tabcorp доволен удачным началом сезона по собачьим бегам. Ранее компания начала сотрудничать с поставщиком контента о скачках и собачьих бегах SIS.Именно с этой сделкой в Tabcorp связывают высокие результаты по итогам первого месяца после появления ставок на собачьи бега в Австралии. Sky Racing начал транслировать гонки грейхаундов и других пород со стадионов Великобритании по всей Австралии в партнёрстве с SIS.«Ранние признаки показывают, что наши клиенты отлично приняли новый продукт из Великобритании. Хотя большая часть трансляций приходится на позднюю ночь или раннее утро, отзывы, которые мы получили, были очень позитивными», — отметил представитель Tabcorp.