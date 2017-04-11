Арустамян: «Ювентус» дважды поразит ворота «Барселоны»

Спортивный комментаторсделал прогноз на матч «Ювентус» — «Барселона» в 1/4 финала Лиги чемпионов.«Для меня сегодня особенный день. Потрясающая афиша и абсолютная непредсказуемая игра. Может быть, мне сложно подойти объективным взглядом, но я действительно, думая об этой игре уже несколько дней, никак не могу определиться с прогнозом. Наверное, меня просто захлёстывают эмоции и мне сложно подойти с холодной головой. Анализировать последние матчи команды в чемпионатах?! Может быть, но всё же Лига чемпионов — особенный турнир, и мы знаем, насколько для нынешней „Барселоны“ важен статус матча и соперника. „Ювентус“ же весь сезон не оставляет конкретного впечатления. Да, есть результат во всех турнирах, но именно сегодня самый сложный матч сезона и каким будет „Юве“ — непонятно. Можно подойти по формуле „матч лучшей атаки против лучше обороны“, но здесь есть несколько нюансов, главный из них – матч в Турине, а для „Ювентуса“ это большое преимущество. Ведь туринцы последний раз проигрывали дома в Лиге чемпионов в 2013 году „Баварии“.Точно не буду играть исход, скорее пойду от голов. Обе забьют?! Наверное, да. Представить „Барселону“ не забивающей два матча подряд сложно, „Юве“ тоже должен забить дома, тем более не самой лучшей обороне соперника. Поэтому можно взять „Обе забьют“, но коэффициент слишком небольшой. Поэтому попробую сыграть «ровно два гола Ювентуса» в этом матче», — приводит слова эксперта сайт БК «Винлайн».Встреча «Ювентуса» и «Барселоны» состоится 11 апреля в Турине. Начало матча в 21:45 мск.