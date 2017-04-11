«Боруссия» (Дортмунд) — «Монако»: ставка дня от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков дал прогноз на матч «Боруссия» (Дортмунд) — «Монако» в 1/4 финала Лиги чемпионов.«Удивляет меня линия на противостояние Дортмунда и «Монако». Почему «Боруссия» такой фаворит? Разве что статус клуба чуть повыше, но это всё эфемерно. По игре, по результатам сезона, по качеству состава «Монако» выглядит предпочтительнее. Недооценивать команду Жардима точно нельзя. «Манчестер Сити», ведомый Гвардиолой", уже убедился в силе монегасков.В предстоящей встрече у гостей не сыграют Сидибе и Бакайоко, но, на мой взгляд, эти потери нельзя назвать очень уж серьёзными. Этих ребят будет не хватать на стандартах, но их игровые качества можно компенсировать. Главное, что на месте Фабиньо, поправился Фалькао, в добром здравии Мбаппе, Лемар и Силва. Учитывая, как феноменально «Монако» летит в атаку, предположу, что у Дортмунда, который сам пойдёт вперёд, будет немало проблем. Уровень форвардов, которые есть в распоряжении Жардима, позволит им реализовать свои шансы. Ставлю на то, что гости забьют до 58-й минуты включительно».Начало встречи 11 апреля в 21:45 мск.