Букмекеры: шансы «Барселоны» выйти в полуфинал Лиги чемпионов — 17%

После разгромного поражения «Барселоны» со счётом 0:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» букмекеры резко понизили шансы каталонского клуба сыграть в полуфинале турнира.
Перед ответной встречей на проход «Барселоны» предлагается ставить за 5.50 (17% вероятности). До начала матча в Турине коэффициент на это событие был 1.51 (см. все коэффициенты).
Выход «Ювентуса» в полуфинал Лиги чемпионов теперь котируется за 1.15 (было 2.67).
Ответная встреча команд состоится 19 апреля в Барселоне.