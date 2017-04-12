Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/4 финала ЛЧ «Бавария» — «Реал»

12 апреля в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся «Бавария» и «Реал». Начало — в 21:45 мск.
Букмекеры предлагают поставить на победу хозяев за 1.81. Шансы «Реала» на победу оценены коэффициентом 4.62. Поставить на ничью после 90 минут можно за 4.10.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.59, а на ТМ 2,5 гола — за 2.63 (см. все коэффициенты).
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.55. Самые вероятные авторы голов — Роберт Левандовски (1.65) и Криштиану Роналду (2.20).