Розанов: «Атлетико» забьёт «Лестеру» минимум три гола

Спортивный комментаторсделал прогноз на матч «Атлетико Мадрид» — «Лестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.«Я уверен, что силы команд не являются равными. Даже находившаяся в функциональной яме „Севилья“ моментов создала раза в два больше „Лестера“. Тем более дома. Единственный шанс для пока ещё чемпиона Англии – что „Атлетико“ (как и „Севилья“) вдруг остановится и будет в обоих матчах мазать пенальти. Отнюдь не в серии. А по ходу игры. Вероятность? Мала. Так что для меня — «Атлетико Мадрид». Без вариантов.Дальше: классические 2:0 или крупнее? Поставив на 2:0, думаю, какой-то кусок матча станешь смотреть, приговаривая: «Ой, не забивайте! Ой, мимо!» Не люблю. Поэтому сыграю в расчёте на то, что „Атлетико“ половину своих моментов реализует. А вдруг и „Лестер“ забьёт? Тогда перевеса в один гол хозяевам будет мало… Так что смело ставлю на то, что «Атлетико» забьёт три и более голов», — приводит слова Розанова сайт БК «Винлайн».Встреча «Атлетико» и «Лестера» состоится 12 апреля в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон». Начало матча в 21:45 мск.