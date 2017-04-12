«Бавария» — «Реал Мадрид»: ставка дня от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков дал прогноз на матч «Бавария» — «Реал Мадрид» в 1/4 финала Лиги чемпионов.«Предположу, что «Реал» не будет играть в открытый футбол с «Баварией». Он понимает, что может угодить под мюнхенский каток. Зидан выберет оборонительную тактику, создаст плотность у штрафной. Ну а при возможности мяч будет доставляться до тройки нападающих, которые способны решить эпизод. Если бы было точно известно, что Роберт Левандовски сыграет, стоило бы ставить на хозяев. Ну а пока достоверной информации нет. В любом случае «Бавария» будет много атаковать флангами, через Рибери и Роббена, при поддержке Лама и Алабы. И я думаю, что разумно поставить на то, что хозяева подадут минимум семь угловых. Не думаю, что они быстро поведут в два мяча и сосредоточатся на обороне. В такое верится с трудом, пусть у гостей не будет ни Варана, ни Пепе, а с Рамосом в центре сыграет Начо. Баварское давление должно перерасти в угловые».Начало встречи — 12 апреля в 21:45 мск.