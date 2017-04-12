Букмекеры: в полуфинал Лиги чемпионов выйдут «Атлетико» и «Бавария»

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд в четвертьфинальных парах Лиги чемпионов «Атлетико Мадрид» — «Лестер Сити» и «Бавария» — «Реал Мадрид».
Согласно котировкам, шансы «Атлетико» сыграть в полуфинале турнира составляют 79 % (коэффициент 1.23 на проход). «Лестеру» эксперты отдают 21 % (4.50).
Выход мюнхенской «Баварии» в следующую стадию турнира оценивается коэффициентом 1.66 (58%), мадридского «Реала» — 2.30, что составляет 42 % вероятности (см. все коэффициенты).
Первые матчи в данных парах состоятся 12 апреля и начнутся в 21:45 по московскому времени.