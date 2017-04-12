«Атлетико» (Мадрид) — «Лестер»: статистическое превью матча

12 апреля в Мадриде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с «Лестером».
Это третий раз, когда команды встречаются в еврокубках. В сезоне-1961/62 в Кубке кубков и в сезоне- 1997/98 в Кубке УЕФА «Атлетико» сумел пройти «Лестер». И в этот раз мадридцы фавориты, поставить на их проход можно лишь за 1.23.
Проход «Лестера» по итогам нынешнего четвертьфинального противостояния котируется за 4.5.
«Атлетико» — самая побеждающая команда нынешнего турнира, на её счету уже 6 побед. Виктория мадридцев в предстоящей встрече идёт за 1.34 (см. все коэффициенты на матч).
Из тех команд, которые пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов, «Лестер» самая нерезультативная команда. Ставка на то, что «лисы» не забьют в предстоящей встрече, оценена коэффициентом 1.88.
В домашних встречах в нынешней Лиге чемпионов «Атлетико» в среднем подаёт 7,75 угловых. 1.74 — таков коэффициент на то, что хозяева подадут хотя бы 7 угловых.
В 8 играх в Лиге чемпионов «Атлетико» забил лишь 11 мячей. На своём поле 5 в четырёх играх. Коэффициент на тотал меньше 2,5 мяча в предстоящей игре — 1.95.
Матч «Атлетико» (Мадрид) — «Лестер» начнётся в 21:45 по московскому времени.