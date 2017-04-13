В перерыве матча «Бавария» — «Реал» коэффициент на победу гостей составлял 14.50

В «лайве» матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» перед началом второго тайма при счёте 1:0 в пользу немецкого клуба победа гостей котировалась за. При этом на победу «Баварии» предлагалось ставить заНапомним, матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Реала». В начале второго тайма мадридский клуб отыгрался благодаря точному удару Криштиану Роналду. На 61-й минуте хозяева поля остались вдесятером — Хави Мартинес получил вторую жёлтую карточку. После этого преимуществом полностью завладели гости, что вылилось во второй гол Роналду на 77-й минуте.