«Тоттенхэм» и William Hill помогут лондонской молодёжи найти работу

Букмекерская компания William Hill поддержит инициативу фонда футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» в рамках «Программы социальных лифтов», которая призвана помочь молодым людям из лондонского района Харингей получить работу.
«Программа социальных лифтов» была разработана благотворительным фондом «Тоттенхэма», оператор будет помогать акции «шпор» как официальный букмекер клуба.
Программа направлена на обеспечение лиц 18-24 лет из района Харингей должным образованием, обучением и созданием возможностей для трудоустройства. Клуб занят строительством нового стадиона, который, как ожидается, создаст около 3500 рабочих мест.