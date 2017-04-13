TopBetta Holdings Ltd заключил сделку по приобретению букмекера Mad Bookie

Австралийский игорный оператор TopBetta Holdings Ltd заключил сделку по приобретению мельбурнского букмекера Mad Bookie, информирует Сalvinayre.Mad Bookie был запущен около двух лет назад, годовой оборот букмекера составляет € 57 млн. Сделка по-прежнему подлежит утверждению Комиссией Северной территории по игорному бизнесу, после чего договор вступит в силу официально.TopBetta заплатит владельцам Mad Bookie аванс в размере $ 100 тыс. В дальнейшем оператор переведет на счета владельцев Mad Bookie еще $ 400 тыс.