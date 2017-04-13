Прогноз Титова на матч «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед»: команды сыграют вничью

Бывший футболист и тренер московского «Спартака»сделал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед».«Понятно, что «Манчестер Юнайтед» делает ставку на Лигу Европы. Здесь есть возможность выиграть трофей, а заодно и получить путёвку в Лигу чемпионов. А через Премьер-лигу «МЮ» уже будет тяжело пробиться в Лигу чемпионов. Но «Андерлехт» не так прост — молодая команда, никого не боится. Ребята стараются проявить себя, заявить о себе. Есть индивидуально очень сильные футболисты. В первой игре «Манчестеру» легко не будет. Моуринью перед этой поездкой дал отдохнуть некоторым лидерам. Де Хеа не играл в чемпионате. Но рисковать в Брюсселе «МЮ» не будет. Если победа будет идти в руки, то «Юнайтед» её не отпустит уже, но и ничья гостей из Манчестера может вполне устроить. А потом уже дома можно закрыть все вопросы по выходу в полуфинал. Мой вариант на эту встречу — ничья», — рассказал Титов.Матч «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед» состоится 13 апреля на стадионе «Констант ван ден Сток» в Брюсселе. Начало — в 22:05 мск.