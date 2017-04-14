Россия исключена из букмекерских росписей «Евровидения-2017», фаворит — Италия

13 апреля стало известно, что Россия не примет участия в песенном конкурсе «Евровидение-2017», после чего Первый канал отказался транслировать шоу.
Букмекеры исключили российскую певицу Юлия Самойлову из росписей на событие. При этом Россия изначально не входила в число фаворитов предстоящего «Евровидения». Победа Самойловой котировалась за 11.00.
На данный момент фаворитом конкурса аналитики букмекерских контор считают представителя Италии Франческо Габбани. Его победа оценивается коэффициентом 2.00. Идущий вторым в списке потенциальных победителей Кристиан Костов из Болгарии котируется уже за 5.50 (см. все коэффициенты на конкурс).
На то, что Украина второй раз подряд выиграет «Евровидение», можно поставить за 55.00.
«Евровидение-2017» пройдёт в Киеве с 9 по 13 мая. Украина принимает конкурс во второй раз — в первый раз это было в 2005 году.