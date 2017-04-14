БК «Лига Ставок» подписала соглашения с Единой лигой ВТБ и РФБ

Букмекерская компания «Лига Ставок» первой из букмекерских компаний России заключила соглашения с Единой лигой ВТБ и Российской федерацией баскетбола в полном соответствии с новыми законодательными требованиями. Об этом «Чемпионату» сообщили в «Лиге Ставок».
Необходимость заключения подобных соглашений продиктована вступившим в силу 1 апреля законом о целевых отчислениях в пользу спорта, согласно которому букмекерские компании обязаны отчислять 5% от своего дохода на развитие спорта организаторам тех спортивных событий, ставки на которые они принимают.
«Приятно, что букмекеры так быстро откликнулись на нововведения. Мы готовы совместно вырабатывать профессиональные стандарты взаимодействия и показывать пример остальным участникам рынка», — прокомментировала подписание соглашения генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
По словам президента РФБ Андрея Кириленко, с подписанием соглашения сделан ещё один шаг к построению цивилизованных взаимоотношений между участниками спортивного сообщества.
«Открытый диалог с властью и неукоснительное соблюдение законодательных требований — это принцип нашей работы, заложенный основателем БК „Лига Ставок“ и ее почётным президентом Олегом Журавским. С первого же дня вступления закона в силу мы начали планомерную работу с организаторами крупнейших спортивных событий России. Начало положено», — сообщил президент БК «Лига Ставок» и глава Первой СРО Юрий Красовский.