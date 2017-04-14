Каппер Дэйв Вегас обвиняется в подделке номеров социального страхования

Профессиональному игроку, более известному как, предъявлены обвинения в подделке номеров социального страхования.Власти обвиняют Оунси в том, что он якобы открыл счета в букмекерских конторах с по крайней мере двумя чужими номерами социального обеспечения. Остальные номера принадлежали другим людям.Игрок использовал фальшивые счета, чтобы совершать сделки по ставкам на общую сумму $ 3,5 млн. Федеральные прокуроры утверждают, что поддельные счета привели к тому, что операторы, принимавшие ставки, подали «не менее 137» неточных отчётов о валютных операциях, которые федеральный закон требует для всех транзакций свыше $ 10 тыс.