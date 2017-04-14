Британские онлайн-букмекеры не справились с нагрузкой во время Grand National

Американский разработчик в сфере цифровых технологий Catchpoint проанализировал работу британских онлайн-букмекеров в дни проведения престижнейшего турнира по скачкам Grand National.
Согласно отчету Catchpoint, ведущие британские онлайн-букмекеры, включая bet365, Sky Bet, Ladbrokes и Paddy Power, не справились с нагрузкой во время Grand National, и страницы их сайтов грузились дольше обычного.
В обычные дни посетитель тратил на загрузку нужной страницы три-четыре секунды, но во время Grand National этот показатель увеличился до восьми секунд. Лучше других себя показал сайт Paddy Power, которому требовалось около шести секунд.