Букмекеры: чемпионом НБА станет «Голден Стэйт», шансы «Кливленда» Джеймса — 31%

15 апреля стартует плей-офф НБА. Букмекеры обновили линию на обладателя Кубка Ларри О’Брайена.Аналитики не сомневаются в победе «Голден Стэйт Уорриорз» и предлагают поставить на лучший клуб регулярного чемпионата за. Следом идут действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» () с Леброном Джеймсом и «Сан-Антонио Спёрс» под руководством Грегга Поповича ().Ниже оцениваются шансы «Лос-Анджелес Клипперс» (), «Бостон Селтикс» () и «Торонто Рэпторс» (). Поставить на «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука можно за