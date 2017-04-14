Букмекеры: чемпионом НБА станет «Голден Стэйт», шансы «Кливленда» Джеймса — 31%

15 апреля стартует плей-офф НБА. Букмекеры обновили линию на обладателя Кубка Ларри О’Брайена.
Аналитики не сомневаются в победе «Голден Стэйт Уорриорз» и предлагают поставить на лучший клуб регулярного чемпионата за 1.70. Следом идут действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» (3.20) с Леброном Джеймсом и «Сан-Антонио Спёрс» под руководством Грегга Поповича (7.00).
Ниже оцениваются шансы «Лос-Анджелес Клипперс» (20.0), «Бостон Селтикс» (21.0) и «Торонто Рэпторс» (24.0). Поставить на «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука можно за 35.0.