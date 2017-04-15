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«Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс»: прогноз на матч от экспертов

15 апреля 2017, суббота. 00:50. Ставки
Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс».

Ставка: тотал больше 5,5 шайбы за 2.13 (см. все коэффициенты на матч).

«Считаем, что в этой серии огромную роль будет играть преимущество своего льда. Флери сегодня снова сыграет в воротах у хозяев. Он был прекрасен в прошлой игре, особенно на старте, когда «Блю Джекетс» мощно начали. Я не думаю, что «Коламбус» ожидал увидеть в воротах именно Флери, и это стало проблемой. На этот раз жду лучшего выступления от гостей. Им нужно сыграть агрессивнее, чтобы попытаться получить преимущество своей площадки. Ну а «пингвины» могут их за это наказать. В матче будет заброшено более 5,5 шайбы».

Встреча состоится 15 апреля, начало — в 02:00 мск.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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