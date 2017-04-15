«Эдмонтон Ойлерз» — «Сан-Хосе Шаркс»: ставка от аналитиков

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» — «Сан-Хосе Шаркс».«В первой встрече «Эдмонтон» уступил, хотя на старте игры повёл 2:0. Но, возможно, именно этот счёт самый сложный для того, что его защищать в хоккее. Добавьте сюда отсутствие опыта у «Ойлерз», давление, которое на них обрушилось. Два заключительных периода стали серьёзным выплеском адреналина. Думаю, что «Эдмонтон» сделает выводы, поймёт, насколько опасны «акулы» из Сан-Хосе, и заберёт вторую домашнюю игру».Встреча состоится 15 апреля, начало — в 05:30 мск.