«Уфа»: контракт с БК будет куда меньше, чем у «Спартака», но мы тоже стоим денег

Генеральный директор «Уфы»в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Джапаридзе прокомментировал закон, разрешающий размещение рекламы букмекерских компаний, в том числе на стадионах и форме спортивных команд, который вступил в силу 1 апреля.«К закону отношусь нормально и полностью его поддерживаю. Понимаю интерес букмекерских контор к футболу, так как, думаю, процентов 70 ставок связано именно с этой игрой. Сейчас «Уфа» находится в поисках партнёров. Понятно, что контракт будет намного меньше, чем у «Спартака» и «Зенита», но мы тоже стоим денег.Знаю, что РФПЛ заключила контракт до конца чемпионата. А на следующий год будет готовиться большой контракт. Мы ни чем не ограничены. Есть контракт Лиги, и есть контракт клубов. Штраф 7 млн? Без комментариев», — сказал Газизов.