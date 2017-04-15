Светлана Кузнецова: теннисистам регулярно предлагают сдавать матчи

9-я ракетка мира Светлана Кузнецова сообщила, что профессиональным теннисистам часто поступают предложения об участии в договорных матчах с целью заработка на ставках.
«Самый популярный вопрос теннисистам — сколько стоит ваш проигрыш? Допустим, у меня завтра матч и вы задаёте этот вопрос. Я отвечаю: нет, я не делаю этого. Но если я не докладываю об этом в Integrity Unit — службу, занимающуюся договорными матчами в теннисе, а вы подтверждаете, что я вступила в контакт, — то меня дисквалифицируют на шесть месяцев. Для теннисиста это подстава, для журналиста — сенсация. Лично я ни разу не докладывала о подобных случаях. Я просто не читаю все эти провокационные сообщения. Контактировать напрямую со мной не получится — я максимально отгораживаю себя от общения с посторонними», — цитирует Кузнецову журнал «Большой спорт».
В 2010 году российскую теннисистку Екатерину Бычкову отстранили от матчей на месяц и оштрафовали на пять тысяч долларов за то, что она не сообщила о предложении сдать матч за деньги, которое теннисистка получила личным сообщением в своём «живом журнале». По правилам о таком предложении спортсменка должна была проинформировать теннисные власти в течение 48 часов.
Бычкова заявила, что она восприняла это предложение как шутку и никогда не участвовала в договорных матчах. Спортсменку поддержали другие российские теннисистки. В частности, Светлана Кузнецова и Елена Дементьева признались, что до случая с Бычковой были не в курсе того, как нужно поступать в случае если им предлагают сдать матч.