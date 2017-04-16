«Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс»: ставка от аналитиков

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс».«Первая игра была великолепной, особенно в первом периоде. Можно было даже отказаться от прогулки с семьёй ради такого хоккея. «Мэйпл Лифс» были прекрасны, играли энергично, но приходилось болеть за «Кэпз», на них были поставлены деньги. «Торонто» играл в удивительном темпе. Он сражался за каждую шайбу. Я не думаю, что они смогут продолжать в том же духе. Два лёгких гола забил «Вашингтона», но в ещё ряде моментов заставил работать Андерсена. Но сейчас стоит ставить на «Кэпз» в основное время. Начало прошлого матча их огорошило. Сейчас они будут готовы. «Вашингтон» слишком хорош для «Мэйпл Лифс» сейчас».Встреча состоится 16 апреля, начало — в 05:30 мск.