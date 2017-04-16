«Чикаго Блэкхоукс» — «Нэшвилл Предаторз»: прогноз на матч от экспертов

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч Кубка Стэнли «Чикаго Блэкхоукс» — «Нэшвилл Предаторз».«В первой встрече гостям удалось быстро забить и удержать своё преимущество. «Чикаго» сделал максимум, но не сумел пробить Ринне. «Нэшвилл» провёл хорошую игру с точки зрения разрушения. Но «Чикаго» и во второй игре не будет чувствовать давления, он уже не раз начинал серию с поражения, а затем отыгрывался. «Чикаго» подойдёт к матчу в полной боеготовности, ведь он не собирается ехать в Нэшвилл при 0:2. «Чикаго» должен выиграть в основное время, если только Пекка Ринне не превратится в Патрика Руа».Встреча состоится 16 апреля, начало — в 03:00 мск.