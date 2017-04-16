«Спартак» — «Зенит»: статистическое превью матча

16 апреля в центральном матче 23-го тура РФПЛ «Спартак» будет принимать «Зенит».
С момента начала проведения чемпионата России команды сыграли между собой 50 раз. Ощутимого перевеса нет ни у одной из сторон. «Зенит» побеждал в 19 матчах, «Спартак» — в 17. Ещё 14 встреч завершились вничью.
Но в последнее время «Зенит» имеет преимущество по личным встречам. В последних 11 матчах команда из Санкт-Петербурга побеждала шесть раз, три матча завершились вничью, и лишь дважды сильнее были спартаковцы. Если и сегодня «Зенит» одержит победу, сыграет ставка с коэффициентом 3.13.
В последних шести домашних матчах «Спартак» неизменно побеждал. Седьмая победа красно-белых котируется за 2.37 (см. все коэффициенты на матч).
Матчи «Зенита» и «Спартака» в последнее время в большинстве случаев получаются результативными. Тотал в 2,5 гола пробивался в девяти из 11 последних поединков команд. Если тенденция продолжится и сегодня, и команды на двоих забьют минимум три мяча, сыграет коэффициент 1.75. На ТМ 2,5 гола можно поставить за 2.20.
Бывший форвард «Спартака» Артём Дзюба после перехода в «Зенит» забивал во всех матчах против красно-белых. Очередной гол нападающего в ворота своего бывшего клуба оценивается коэффициентом 2.70.
Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится на стадионе «Открытие Арена». Начало — 20:00.