Букмекеры: шансы «Спартака» на чемпионство — 89%

После 23-го тура РФПЛ аналитики букмекерских контор полагают, что московскому «Спартаку» уже мало что может помешать стать чемпионом в этом сезоне.
На победу красно-белых по итогам турнира теперь предлагается ставить за 1.07 (89% вероятности). Если «Спартак» всё же упустит титул, сыграет ставка с коэффициентом 8.50 (11%).
Чемпионство «Зенита» и ЦСКА котируется одинаково — по 15.00 на каждого (см. все коэффициенты).
За семь туров до конца чемпионата «Спартак» опережает идущий вторым ЦСКА на 10 очков и идущий третьим «Зенит» на 11.