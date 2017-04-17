БК «Фонбет»: РФПЛ не готова к серьёзной работе с букмекерами

Руководитель управления стратегического развития и маркетинга БК «Фонбет» Дмитрий Малков рассказал «Чемпионату», почему его компания не вошла в число букмекеров, заключивших спонсорский контракт с РФПЛ.
«Не станем скрывать, что мы одними из первых сделали предложение РФПЛ на очень крупный и долгосрочный контракт. Но последний тур РФПЛ показал, что Лига хочет заработать „здесь и сейчас“, размещая брендинг сразу трёх конкурентов из одной товарной категории в равных пропорциях. Мы понимаем интерес РФПЛ заработать на моменте, но не понимаем других букмекеров, которые решили участвовать, зная, что помимо них будет ещё два конкурента.
При всей привлекательности РФПЛ как лиги для спонсорства мы смотрим на рекламу с точки зрения эффективности и бизнеса. Напрашивается логичный вывод, что РФПЛ не готова к серьёзной работе с букмекерами и подходит к вопросу несистемно и недальновидно.
То, что мы видим сейчас, не поддаётся оценке с точки зрения маркетинговой эффективности, а выглядит скорее как экономически невыгодный ажиотаж. В подобном „Фонбет“ никогда не будет участвовать. Мы ожидали, что РФПЛ, как главный российский чемпионат, подойдёт к вопросу взвешенно и серьёзно — как минимум будет сформирован чёткий пакет для одного букмекера, а БК смогут поучаствовать в тендере на него.
Тем не менее футбол — не единственный популярный спорт в стране, и сейчас мы ведём переговоры с разными лигами», — сообщил Малков корреспонденту «Чемпионата» Алексею Агееву.
Также представитель «Фонбет» поделился своим видением того, как должен быть выстроен процесс заключения спонсорских контрактов между федерациями и букмекерами.
«В общем и целом процесс должен быть построен следующим образом:
— Федерация/лига формирует пакет. В нём чётко прописано, что именно получает спонсор за определённую стоимость контракта;
— После этого проводится обычный тендер;
— Компания, которая предложит лучшие условия для федерации, получает спонсорский пакет.
Это мировая практика спонсорских контрактов в спорте, которые по итогу выгодны и спорту, и букмекерам. А то, что происходит сейчас со спонсорством РФПЛ, больше напоминает сказку о рыбаке и рыбке», — заключил Малков.
Напомним, на прошлой неделе «Чемпионату» стало известно, что букмекерские конторы «Олимп», Leon и «Лига Ставок» стали партнёрами РФПЛ до конца сезона. Соответствующая реклама появилась на стадионах клубов уже в 23-м туре.
При этом клубам позволено сохранить ранее подписанные контракты с букмекерскими конторами: «Зенит» сможет рекламировать Leon, а «Спартак» — Winline.
Другим же клубам, которые не успели подписаться с букмекерами, за появление любого другого букмекерского бренда до конца сезона грозит штраф до 7 млн рублей.
Необходимость заключения подобных соглашений продиктована вступившим в силу 1 апреля законом о целевых отчислениях в пользу спорта, согласно которому букмекерские компании обязаны отчислять 5 % от своего дохода на развитие спорта организаторам тех спортивных событий, ставки на которые они принимают.