Шведский бизнесмен может получить 25 лет тюрьмы за незаконный гемблинг

Шведский бизнесменпризнал себя виновным в организованной преступной деятельности, связанной с незаконным букмекерством и работой незаконного игорного дома.По словам прокурора, Карлсон, который жил в Азии, добровольно отправился в США на прошлой неделе, чтобы предстать перед судом. Дело бизнесмена рассматривалось в течение девяти месяцев.Карлссону грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет и штрафа в размере $ 500 тыс. Слушания по его делу назначены на 17 июля, информирует Gambling911.