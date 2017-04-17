Букмекеры оценили шансы «Чикаго» Панарина размочить счёт в серии с «Нэшвиллом»

18 апреля состоится третий матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Чикаго Блэкхоукс» с Артёмом Анисимовым и Артемием Панариным. Начало — в 4:30 мск. Счёт в серии — 2:0 в пользу «Предаторз».
Букмекеры отдают преимущество «Чикаго» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.46. Шансы «Нэшвилла» оценены в 2.58. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.00.
Ставку на победу «Чикаго» с учётом ОТ можно сделать за 1.85, а на победу «Предаторз» — за 2.05 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.48, на ТМ 5,5 шайбы — 1.61.