«Реал Мадрид» — «Бавария»: статистическое превью матча

18 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» будет принимать мюнхенскую «Баварию».

Команды играли между собой 23 раза. «Бавария» выиграла 11 матчей, 10 раз сильнее был «Реал», ещё две встречи завершились вничью. Победа «Реала» в предстоящем матче оценивается коэффициентом 2.40. «Баварии» — 2.81. На ничью можно поставить за 3.94 (см. все коэффициенты на матч).

В первом матче «Бавария» проиграла «Реалу» со счётом 1:2. В истории Лиги чемпионов было лишь два случая, когда команда проходила дальше, уступив в первом матче на своём поле. В полуфинале сезона-1995/96 «Аякс» превзошёл «Панатинаикос» (0:1 дома, 3:0 в гостях), а в 1/8 финала сезона-2010/11 «Интер» одолел «Баварию» (0:1 дома, 3:2 в гостях). Проход «Баварии» котируется за 3.74, «Реала» — за 1.30.

«Реал» в этом розыгрыше Лиги чемпионов ещё не проигрывал. Всего же беспроигрышная серия «Реала» в главном еврокубке насчитывает уже 13 встреч. Очередной непроигрыш мадридцев котируется за 1.48.

В нынешней Лиге чемпионов все матчи с участием «Реала» игрались на тотал больше 2,5 гола. И при этом мадридский клуб неизменно забивал минимум два гола. Тотал больше в ответной игре с «Баварией» стоит 1.33. Индивидуальный тотал «Реала» больше 1,5 гола — 1.57.

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос сегодня может стать 30-м футболистом, сыгравшим 100 и более матчей в Лиге чемпионов УЕФА. На счету Рамоса 10 голов в главном еврокубке. Поставить на гол Рамоса в юбилейном матче предлагается за 5.80.

Встреча «Реала» и «Баварии» состоится сегодня, 18 апреля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 21:45 мск.